短線選舉激情過後，股市將回歸基本面，歐美肺炎疫情持續增溫，第二波的社交禁令恐影響第四季服務業的復甦，但企業第三季財報表現優異，美股優於預期比例達84％，歐股達70％，2021年財測也相對樂觀，對於中長線股市而言仍屬正向，投資人可以多元資產布局。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，美國大選後，執政黨必將推出紓困案，配合目前的寬鬆利率政策，股市仍是看漲，但類股與產業間的強弱勢則視結果而定，建議投資人可布局跨國多元資產組合平衡型基金，掌握類股輪動行情。

(工商 )