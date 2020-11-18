中長線股市仍正向 多元資產後市看俏 17:192020/11/18 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 短線選舉激情過後，股市將回歸基本面，歐美肺炎疫情持續增溫，第二波的社交禁令恐影響第四季服務業的復甦，但企業第三季財報表現優異，美股優於預期比例達84％，歐股達70％，2021年財測也相對樂觀，對於中長線股市而言仍屬正向，投資人可以多元資產布局。 台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，美國大選後，執政黨必將推出紓困案，配合目前的寬鬆利率政策，股市仍是看漲，但類股與產業間的強弱勢則視結果而定，建議投資人可布局跨國多元資產組合平衡型基金，掌握類股輪動行情。 (工商 ) #多元資產 #股市 #正向 #後市看俏 #短線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 產業進入穩定發展階段 陸債後市看俏 17:192020/11/18 財經 熱門股－東鋼 利多加持後市看俏 04:102020/11/18 證券．權證 台積電早盤續開高 台股緩步上揚 09:292020/11/18 財經 大陸經濟活動持續往上 陸債看俏 17:402020/11/18 財經 新興市場、多元收益 疫後穩健投資2大關鍵 04:102020/11/18 投資理財 萬三成新支撐 台股後市氣盛 半導體、車用看俏 04:102020/11/18 投資理財 《汽車股》中華車今年內銷看增 明年持穩 17:392020/11/18 財經 《金融股》開發金總經理龐德明 推動國際化、資源整合、數位創新 15:402020/11/18 財經 油價後市走勢 兩因素成關鍵 04:102020/11/18 投資理財 500萬套牢靠這幾檔暴賺2千萬 他大驚：9成9散戶不要學 12:462020/11/18 財經 財經熱門新聞 疫苗出來 一切都反了！散戶先押這幾檔等數錢 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 巴菲特怪怪的！買最多的股票竟是這檔 跌破眼鏡 - 財經 台灣有多棒你知道？謝金河爆驚人數字打臉唱衰者 - 財經 曾喊買合一每天賺10％遠勝台積電引熱議 砸120萬績效曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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