產業進入穩定發展階段 陸債後市看俏 17:192020/11/18 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期針對大陸地產商推出「三條紅線新規」，該政策長期有助改善大陸地產商財務體質，使產業進入穩定發展階段，讓大陸房地產投資價值顯現，大陸債券後市看俏。 台新亞澳高收益債券基金經理人鄭吉良表示，近期以人民幣為首的亞幣強勢登場，因亞洲區疫情穩定，沒有爆出嚴重的二波疫情消息，亞幣輾壓歐美等主要貨幣及拉美等新興貨幣，預料資金將持續在亞洲停泊，有助於大陸高收債企業表現，建議伺機加碼在具收益價值的大陸房地產市場。 (工商 ) #新亞 #階段 #後市看俏 #大陸地產 #大陸房地產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中長線股市仍正向 多元資產後市看俏 17:192020/11/18 財經 油價後市走勢 兩因素成關鍵 04:102020/11/18 投資理財 想學大陸卻吸不了外資 印度擬放鬆管制認輸 14:572020/11/18 財經 後疫時代 產業轉型升級突圍 04:102020/11/18 財經焦點 新興市場、多元收益 疫後穩健投資2大關鍵 04:102020/11/18 投資理財 工業百強縣40個位於長三角 前十江蘇占6席 12:582020/11/18 兩岸 熱門股－東鋼 利多加持後市看俏 04:102020/11/18 證券．權證 企業爆債券違約 陸補漏三箭齊發 04:102020/11/18 產業財經 利差可望續收窄 亞高收看漲 04:102020/11/18 投資理財 華為分手榮耀 深圳國資委接手 04:102020/11/18 產業財經 財經熱門新聞 想學大陸卻吸不了外資 印度擬放鬆管制認輸 - 財經 黃立成閃退 賣掉17LIVE股權、辭去所有職務 - 財經 - 工商 撤離大陸是信任？ 蘋果砍紅色供應鏈逾1400億投資 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 喊抱到500元！3月押91張台積電神人現身 結局大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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