近期針對大陸地產商推出「三條紅線新規」，該政策長期有助改善大陸地產商財務體質，使產業進入穩定發展階段，讓大陸房地產投資價值顯現，大陸債券後市看俏。

台新亞澳高收益債券基金經理人鄭吉良表示，近期以人民幣為首的亞幣強勢登場，因亞洲區疫情穩定，沒有爆出嚴重的二波疫情消息，亞幣輾壓歐美等主要貨幣及拉美等新興貨幣，預料資金將持續在亞洲停泊，有助於大陸高收債企業表現，建議伺機加碼在具收益價值的大陸房地產市場。

(工商 )