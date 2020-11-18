長榮航空今（18）日於台灣企業永續學院主辦之「2020年第十三屆台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮中，再次榮獲《企業永續報告類–運輸業白金獎》，並首度獲頒《企業永續綜合績效類–台灣TOP50永續企業獎》之殊榮，由孫嘉明總經理前往領獎。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空的永續發展藍圖圍繞著公司「安全、服務、永續」的核心價值，不斷地以紀律來落實飛航安全，以真誠來做好服務，以創新來成就永續。

孫嘉明指出。即使今年全球航空業受到COVID-19嚴重衝擊，長榮航空仍秉持「世界在變，安全不變，疫情再難，克服困難」的原則，擬定策略、調整態度、落實行動，以厚植企業韌性，持續創造投資人、員工、社會大眾及利害關係人最大的利益，善盡企業社會責任。

TCSA台灣企業永續獎召集人簡又新表示，本屆入選綜合績效類企業橫跨製造業、服務業、金融業及能源產業等多元性質機構與類別，諸多永續績優的台灣企業相較於部分全球知名品牌企業更不遑多讓，已具世界級水準。

近年ESG投資議題已成市場主流，由衷肯定獲獎企業將永續性策略整合於企業經營理念中，不僅更有能力防患未然，也能在投資市場中受惠。

長榮航空首次獲頒的《企業永續綜合績效類–台灣TOP50永續企業獎》共計有80家企業參獎，評選要項包括環境永續（Environmental）、社會共融（Social）與公司治理（Governance）等三大面向衡量企業永續經營的能力，並首度選出製造業及服務業十大典範企業。

評選經過三階段審查，由486位志工評審員進行初選、18位核心委員複選，決選分別由8位製造業組與10位服務業組的核心委員，以專業、公正、嚴謹的態度審查，脫穎而出的企業在ESG各面向皆有不俗表現，堪稱國內企業典範。

長榮航空企業社會責任報告書自2015年參賽以來，每年均獲得獎項肯定，今年面臨COVID-19疫情，長榮航空積極調整策略，精進公司治理，以提升貨運運能、推出類出國專案航班，舉辦機長、空服員、空廚三大航空職人體驗營等多項方案因應，除了持續傳遞長榮航空飛安、服務的價值與精神外，也充分運用人力及各項機具設備，為企業永續經營努力。

此外，長榮航空也不斷投入社會公益參與，以專業積極的態度，實踐永續飛航的企業社會責任目標。

(工商 )