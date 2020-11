由歐普拉 (Oprah Winfrey)主持的 Apple TV+ 訪談節目《歐普拉名人會客室》(The Oprah Conversation),最新一集邀請來第 44 屆美國總統歐巴馬 (Barack Obama)接受專訪。歐巴馬暢談他的前半生如何邁向當選之路、入主白宮後肩負的責任和功過,以及討論全新回憶錄《A Promised Land》更多精采內容。該集將於台灣時間 11 月 26 日凌晨 1點上線,並可供用戶免訂閱收看至 12 月 1 日。

歐巴馬表示,自 2016 年卸任美國總統後終可稍事放緩步伐、回顧個人歷史,並投入撰寫個人回憶錄《A Promised Land》。被歐普拉問及總統一職對婚姻關係構成怎樣的壓力和影響,歐巴馬表示:「外來壓力既可為一對夫婦帶來更緊密關係,也可能令二人的隔閡愈來愈大。我和蜜雪兒(Michelle Obama)也一樣。從前我的工作實在很繁重,沒有一天是真正的假期,就算休假期間也一定會看每日報告;我們沒有私生活可言,並不可能隨心所欲而行,如果我想帶蜜雪兒外出約會,要一星期前歸劃,去到餐廳自然會有狗仔隊在門口等候。我們當然沒有隱私,家中長期有一堆人在工作。也因為我的任期正值社交媒體的極速發展,不止我本人,還有蜜雪兒及我們的子女,也因此而承受過不少輿論壓力和媒體評論。對於我,影響不大,但對於蜜雪兒,感受可能較為深刻。重點是,這樣子的生活並不是她想選擇的。在白宮生活的幾年,我們的關係確實經歷過不少起伏。」

談及二人婚姻之道,歐巴馬透露蜜雪兒的母親、岳母 Marian Robinson 竟然是其中關鍵之一。他說:「有一些地方是我和蜜雪兒做得不錯的。第一,把事情談清楚、溝通好;第二,從不失去對彼此那份由衷的尊重和愛,第三,把子女放在首位;還有,我的岳母也是重要一員--不止一次當蜜雪兒氣得七竅生煙、走到樓上找她媽媽訴苦,岳母總是會幫我說好話。不止一次,她會極力幫忙我這個女婿,讓我免於更慘的災難。」

接近一小時的《歐普拉名人會客室》節目中,歐巴馬作為前任總統也談到他對今日美國政局發展的看法。歐普拉特別問歐巴馬,相對於現任總統川普的功過,他是否覺得自己於兩屆任期的政績被低估,歐巴馬表示:「我會這樣說:我認為過去任何一屆總統與他相比,被審視標準都不一樣。川普違反了很多常理,顛覆了太多『總統應該怎樣做』的最基本假設,回看歷屆,都沒有任何可供參考的定點。我與蜜雪兒常說笑:當年有關我的其中一件話題事件,是我曾穿著一套淺棕色的西裝出席記者會。回看當年媒體輿論曾怎樣猛烈地評撃我那套西裝,你便知道我和蜜雪兒是如何受到不尋常地密切的關注。當然,這也是可以理解的,某程度上我與蜜雪兒也認同,我們需要以更高的水準去審視或制約彼此的行為和想法。一方面,因為我們代表著白宮及其背後的責任和意義,另一方面,我們是第一個(黑人第一家庭)-- 正如 Jackie Robinson(美國首位黑人職棒球員),或史上首位女性 CEO,任何沒有前人參照的情況亦如是--我知道我們不止要達到某些期望,更加要超越那些期望。」

《歐普拉名人會客室》由歐普拉與眾多貼近時代脈膊的話題人物、思想領袖或各個範疇的佼佼者進行對談,以不同的思考角度,就各種值得關注的題材探索貼近事實的真相。過往集數的對談嘉賓,包括話題網路節目《Uncomfortable Conversations with a Black Man》的主持 Emmanuel Acho、暢銷書《How to Be an Antiracist》作者 Ibram X. Kendi 教授、平等公義組織領袖 Bryan Stevenson、國際級流行樂壇天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)、金像獎影帝馬修麥康納、傳奇歌王 Stevie Wonder 及鄉村民謠音樂天后 Dolly Parton 等等。 Apple TV+ 上由歐普拉主持的節目包括《歐普拉名人會客室》、《《歐普拉的書友俱樂部》以及《歐普拉談新冠肺炎》。

Apple TV+ 已於超過 100 個國家地區同步推出,上線第一年已累積超過 118 項獎項提名、榮獲 39 個獎項及殊榮

