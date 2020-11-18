台南市下午傳出女童墜樓案件，一名年約4歲的女童，從爬到3樓住家窗戶窗台墜樓，命大被剛好從樓下鄰居發現驚險接住，沒有大礙。據了解，家住中華南路的女童疑似是午睡起床發現家長不在，想找大人而開窗爬上窗台哭泣，被鄰居發現仍然墜落。還好傷勢不重，僅受到擦傷。

(中時新聞網)