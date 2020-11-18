命大!南市4歲女童3樓開窗墜樓 鄰居驚險接住無大礙 17:212020/11/18 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市一名3歲女童18日下午從南區中華南路二段某民宅3樓窗口墜落，幸好被路過發現的民眾接住。（讀者提供／洪榮志台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市下午傳出女童墜樓案件，一名年約4歲的女童，從爬到3樓住家窗戶窗台墜樓，命大被剛好從樓下鄰居發現驚險接住，沒有大礙。據了解，家住中華南路的女童疑似是午睡起床發現家長不在，想找大人而開窗爬上窗台哭泣，被鄰居發現仍然墜落。還好傷勢不重，僅受到擦傷。 (中時新聞網) #鄰居 #發現 #女童 #3樓 #開窗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王文洋興訟犯3大錯 搶王永慶6000億遺產全敗 10:172020/11/18 社會 塭仔圳300億元案量上膛 「新莊海悅花園」4個月完銷動土 14:352020/11/18 房市新訊 喊抱到500元！3月押91張台積電神人現身 結局大驚 00:032020/11/18 財經 虛構身分網路詐騙8少年少女拍裸照 竟是大學副教授 09:392020/11/18 社會 推背圖洩天機！濟公律師：這3人選北市長「他」贏面大 17:082020/11/18 政治 南市3歲女童3樓墜下 樓下鄰居伸手神救援 17:192020/11/18 社會 「文心信義」創新高價 登今年信義區最貴豪宅 13:432020/11/18 房市新訊 台灣人看大陸》死板舍監與霸道保安（上） 16:382020/11/18 徵文 救命藥華藥1／台灣新藥救了77乳加老董 卻遭國外夥伴索賠48億 09:042020/11/18 財經 2021年桃花運大爆棚！3生肖原地脫單不是夢 09:302020/11/18 運勢 社會熱門新聞 嘉義女拔20顆牙返家昏迷亡 高大成揭2關鍵「對醫不利」 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 獨》大同警網路釣魚陷人於罪 離譜督察堅稱「沒瑕疵」 - 社會 成大男大生套房輕生 房東急報案救不回 - 社會 遭爆料性侵上百女 知名長跑教練PO文：沒處理好感情 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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