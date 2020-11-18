備受矚目的2020年台灣國際衝浪公開賽18日於台東東河金樽盛大開幕，將展開為期5天的衝浪賽事，今年雖受疫情影響，但仍共計有5個國家、超過200 餘名浪人齊聚台東金樽浪尖爭雄，縣長饒慶鈴歡迎好手齊聚金樽爭取佳績，希望能夠培養在地衝浪好手進軍世界冠軍，参賽選手也入境隨俗，接受東河地區部落耆老以阿美族傳統儀式進行祝禱，祈求2020台灣國際衝浪公賽圓滿順利。

饒慶鈴表示，台灣國際衝浪公開賽今年邁入第10年，有很多人稱東河地區是「衝浪天堂」，台東也有176公里，最適合水上海域的活動，縣府會持續推動。衝浪賽事也必須結合當地觀光發展及文化傳承，感謝旅遊業者規劃許多部落與衝浪體驗遊程，歡迎大家到金樽實現對衝浪的夢想。

縣府交通及觀光發展處指出，今年總獎金破紀錄高達80萬元，除了維持有專業競技組別：職業長短板男子組、職業長短板女子組、業餘長短板男子組、業餘長短板女子組與職業青少年組之外，還有「台灣國家職業隊」爭奪台灣衝浪最強戰隊，此外更增加「黃金反骨組」邀請年齡五十歲以上的資深浪人挑戰。

台東金樽擁有台灣最好的浪，十年來台東縣政府充分整合了在地與國際間的資源，將這個全國最好的浪點，推到世界面前，未來縣府將持續推廣衝浪以及更多元的海洋運動，點亮太平洋左岸這段全台灣最長的海岸線。

(中時 )