台南市4年後迎接建城400年，有飯店業者與文化導覽員結合，鎖定對府城古蹟文史有興趣的旅客，推出「遊台南、0元入住」優惠，旅客只要付導覽費，即可免費住宿一晚，剛推出已有團報名明年1月份入住。

秋冬旅遊季開跑，台南擁有開台第一座城市美名，城市古蹟文史是旅遊優勢，富信飯店與台南市文化協會、平文教基金會結合，推出古蹟導覽行程，由專家帶路，遊客隨著荷蘭人來台足跡漫遊府城。

透過導覽老師每天3小時的古城導覽，遊客進入歷史隧道了解赤崁樓、安平古堡的精采故事，加上古街老巷的網美景點。

業者旅遊專案新嘗試以周末精緻小團為主，專案行程主要安排在假日，每人導覽費2300元，免住宿費還有豐盛自助式早餐，4人同行還有折扣優惠。

業者依照透過深度旅遊，提供遊客一個深度認識台南文史之美的一場秋冬小旅行。已有14人團報，預計明年1月份成行。

(中時 )