大陸女星趙麗穎是著名的電視劇女王，《花千骨》、《杉杉來了》、《老九門》、《陸貞傳奇》等都是她的代表作，不過人紅是非多，趙麗穎屢次被網上酸民批評，從臉蛋、身材到穿搭都是話題，而趙麗穎近期接受陸媒專訪時，她也高EQ回應自己如何面對網路評價。

趙麗穎雖然貴為戲劇女王，但也因人紅是非多，趙麗穎屢次被網上酸民批評，從非科班出身、不專業、難搞，甚至連臉圓、穿搭太土、來自農村都被酸，而趙麗穎近期接受陸媒專訪時，她被問到如何面對網路不同聲音時，趙麗穎先試短暫沉默後，笑說：「出道十多年了，如果我老糾結這個問題，你說我還幹不幹了」。

趙麗穎接著EQ說：「如果接受不了，就不要幹了」，陸媒還形容趙麗穎臉上閃過堅定神情，不難想像趙麗穎自信又灑脫的樣子，不過也讓外界心疼，趙麗穎一路以來總是成為酸民箭靶。

其實，趙麗穎就曾大器形容負評像是「套餐」，她選擇為夢想持續向前，而不為流言蜚語停下腳步，同時，趙麗穎的態度始終如一，靠著作品和精湛演技，以行動讓自己的名聲由黑轉白。

(中時新聞網)