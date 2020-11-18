綠界科技(6763)今日舉行董事會，通過今年上半年盈餘分配議案，決議每股派發給股東現金股利5.1元，合計108年及109年上半年配發總金額已達1.8億元。綠界自4月9日申請興櫃以來，整體代收付金額GMV及獲利持續創新高，今年上半年稅前淨利已破億元，每股盈餘已達6.66元。

綠界科技表示，今年因新冠肺炎影響，改變消費者購物習慣，民眾無法出門，因此網購需求增加，再加上政府扶植，多數實體店鋪已開始數位轉型，綠界提供不只金、物流，更有電子發票系統及線上開店等功能，讓企業一站完成開店服務。

此外，自年初以來，針對自家服務也推出幫銀行、電子支付公司、實體商店建置企業本身的支付系統、票券發行及提供商店完成超商跨境取貨的物流全新功能，加大力道協助客戶完成境外交易的龐大市場，提供更強大的支援。

展望未來，將在網路安全上加大力道，除協助客戶進行網路安全健診、電子計算機發票落日後的轉型協助之外，更優化提供3DS(Three-Domain Secure ) 2.0驗證服務及國際發卡組織提供的CyberSource支付，可保障用戶線上支付的安全。

綠界科技計畫2021年與國際第一大開店平台Shopify合作，Shopify是全美第二大電商平台，市占率僅次於Amazon，這次合作將為其提供台灣本土的支付工具，過往台灣商家如要使用Shopify只能串接海外金流服務，綠界的加入將可幫助商家進軍海外市場，未來綠界將持續優化SDK串接規格，方便APP客戶可進行串接，可望能為綠界帶來更多元的品牌客戶。

(時報資訊)