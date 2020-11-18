中鋼集團中鋼構(2013)目前在手訂單看到明年下半年，在建工程合計達21.8萬噸，公司預期明年本業營運可望比今年樂觀。

中鋼集團中鋼構今年至今營收下滑，公司表示，主要是有客戶變更設計以及缺工影響。目前訂單能見度明朗，在建工程達21.8萬噸，包括大樓建築鋼構工程達13.2萬噸，廠房鋼構工程5.1萬噸，橋梁及其他鋼構工程3.5萬噸。

配合中鋼集團發展風電產業，中鋼構也積極爭取適合該公司條件之風電水下基礎製造業務。此外，因應近年電子廠投資擴大，中鋼構將積極爭取高科技廠房鋼構業務；因應台商回流，房地產回溫，爭取住商辦大樓鋼構業務。

配合風電產業國產化與集團分工原則，中鋼構已承接水下基礎鋼構，108年10月與中鋼旗下興達海基完成首批4套水下基礎鋼構簽約，109年6月與興達海基完成接續6套水下基礎鋼構簽約；並將配合集團政策完成接續沃旭風電基礎作業，以及接續承接中能發電公司風電計畫。

中鋼構第三季本業及業外收益皆比去年同期成長，單季EPS 0.55元，加上認列部分出售大陸昆山廠處分利益挹注，前三季每股淨利2.19元，比去年同期的0.4元，跳增逾4.4倍。

中鋼構出售中國大陸崑山廠的處分利益約新台幣5.6億元，每股貢獻約2.8元，其中，第二季認列2.8億元貢獻第二季EPS約1.4元，第三季小幅認列處分獲利，第四季可望持續認列。

(時報資訊)