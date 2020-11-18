達方(8163)轉投資詠業科技(6792)受惠於無線藍芽耳機晶片天線出貨放量，且智慧工業及醫療等產業布局發酵，詠業10月合併營收1.27億元，創下單月歷史新高，隨著產品開發成果開始收割，詠業第4季及明年營運很樂觀，詠業董事長蘇開建表示，希望今年詠業獲利不輸去年，明年營運可望較今年成長15%。

詠業成立於自民國77年，早期生產保護元件，之後跨入天線領域，目前擁有無線通訊如：外接式天線/追蹤器/接收器(約佔45%)，壓電元件/超音波傳感器(壓電陶瓷元件(約佔40%)及電路保護元件(約佔15%)三大產品線，其中天線部分是台灣本土製造衛星定位Patch天線最大供應商，是日本汽車市場前兩大衛星導航天線供應商，以及TWS耳機藍牙天線主要供應商；詠業也是全球超音波傳感器的壓電元件領導供應商。

由於詠業無線通訊研發團隊在RF電路設計、天線設計及微波材料等領域具備深厚學術基礎及產品開發經驗，擁有天線設計能力，歷年已取得超過60件各國專利，其中TELA晶片天線公司鎖定TWS，旺季時可以出貨超過1000萬顆/月，累計出貨量已達3億顆，針對大陸中低價的耳機市場也預計設一個產品線，應用於無人機等的高精準定位的Castle Patch天線預計明年會快速成長，Pillar晶片天線可以抗雜訊，適合在網通及WiFi 6的應用。

在壓電陶瓷材料部分，詠業產品終端應用包括：水中探測及通訊，多功能事務機紙張偵測，醫療的霧化/呼吸器，液位偵測，由於詠業擁有超過25年的研發及量產經驗，充分掌握材料配方、製程技術，以及專業超音波傳感器及模組的設計能力，利用陶瓷壓電材料具電能與機械動能相互轉換之特性，成功開發壓電元件及模組，廣泛應用於水中或空氣中之超音波傳感器、致動器及流量計上，為台灣壓電陶瓷元件與超音波傳感器領導供應商，在全球壓電元件市場佔有重要地位，尤其在UPC大頻寬壓電元件與細長型棒狀壓電元件，為全球多家知名客戶的主要供應商。

隨著產品出貨放量，詠業自2016年到2019年業績穩定成長，每股盈餘自2.73元成長至3.89元，今年雖逢疫情，在產品布局發酵下，詠業第3季合併營收為3.6億元，年成長33%，創下單季歷史新高，由於客戶訂單強勁，詠業樂觀看待第4季營運，希望今年獲利不輸去年。

展望明年，詠業總經理李瑞榮表示，公司長期鎖定無線藍牙耳機等穿戴式裝置、高精度車用導航天線、物聯網天線、應用於水中或空氣中的超音波傳感器、智慧家庭、智慧工廠等應用市場，隨著成果逐漸顯現，未來營運展望很樂觀。

詠業將於明年第3季以高科技股申請上市，明年底上市掛牌。

(時報資訊)