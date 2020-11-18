一零四(3130)旗下104企業大師與台灣理光戰略聯盟，推出104企業大師人資管理系統與台灣理光溫測人臉辨識結合的「智能溫測考勤管理」系統。智能溫測考勤管理採取人臉辨識，以零接觸為訴求，進行員工訪客的體溫偵測，並建立相關健康管理資料庫，透過結合104企業大師人資管理系統，員工可「刷臉」開門就完成上下班打卡，同時整合企業大師完整的人事管理機制，協助中小企業打造軟硬體整合的一站式人資數位管理系統。

104人資學院資深副總經理花梓馨指出，根據104人力銀行調查，雖然目前全球80.8％企業目前工作不受疫情影響，但到 2021年，永久性遠距辦公的員工人數將占公司員工總數的34.4％，高於疫情爆發前的16.4％。台灣的疫情雖然控制良好，但管理假勤和打卡等系統整體詢問度比去年同期明顯增加23％，可見不只商業營運，人資管理系統的數位轉型更是勢在必行。

花梓馨表示，人資面對的三大困境，包括：企業主與人資花過多時間於日常的人事管理事務、企業主與人資浪費有限與寶貴的資源於無效的人力資本投資及企業主與人資找不到合適的人資管理解決方案。104企業大師人資市集找出適合改善組織現況的人資管理合作夥伴，讓企業主與人資不再陷入有問題無人可解的困境。

台灣理光智慧溫測解決方案整合人臉辨識有效解決現行主流卡機系統代刷卡、卡片遺失借用等管理問題，大幅度降低傳統人力整理資料的時間成本與錯誤率問題，透過內建的溫測與人臉口罩偵測辨識，讓人員在進出時即刻完成體溫偵測，提供企業最佳的保護管理機制。

此外，在工程、專案或廠辦現場，導入智能溫測考勤可滿足政府對於環境公安的規範，時刻完整掌控工班資訊以及人數進出狀態。也可解決工廠產線人力常態因尖峰時刻所出現的代打卡、漏打卡等管理問題，包括醫院、辦公大樓服務櫃檯、安親班、幼兒園與旅館等也都是相當適合的運用場域。

(時報資訊)