國父紀念館景觀改善工程完工後的示意圖可見大巨蛋與古蹟建築的對應。（國父紀念館提供）

設立已逾48年的國立國父紀念館，中山文化園區景觀改造工程已於18正式發包上網，而後還有大會堂及周邊設施升級工程，新任館長王蘭生表示，改造將回復王大閎建築師的原始設計理念，也透過樹蔭遮避，讓國父紀念館的古蹟建築天際線不受大巨蛋影響。

王蘭生表示，國父紀念館的景觀改造工程，18日已完成第一次的文資審查會議，預計工程於明年1月開始動工，前期為中山公園改造，預計民國112年底完工，再接續進行大會堂設施升級工程，總經費16.32億元，將於民國114年底完工。因應改造工程將展開，該館也舉辦了《半世紀剪影—中山公園的回顧與展望》展，內容包括當年建築師王大閎的原始景觀繪圖，以及百件開館以來具代表性的攝影作品。

中山公園改造，經過與各界包括國父紀念館附近鄰里居民溝通討論，將會恢復王大閎原設計的中軸雙排樹，移除現有的中軸景觀光圃；方型噴水池改造為鏡屏映池；新設三張犁支線懷舊鐵道意象；欄杆圍牆保留但更新為雙如意紋飾矮欄桿；東側步道綠地景觀改造及翠湖周邊步道調整為無障礙等。而後續的大會堂設施改善，則針對現存問題如懸吊系統陳舊、舞台空間不足、觀眾席視線不佳、舞台進卸貨困難等問題進行升級改善。

王蘭生表示，該館從未大幅整修，加上已列為古蹟保存，這次的整修是創舉，相對也較為艱難。希望透過這次改造工程，再次突顯該館特有的古蹟建物與藝術文化紀念意象，成為國際文化觀光的重要地標。

(旺報 )