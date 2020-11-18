設立已逾48年的國立國父紀念館，中山文化園區景觀改造工程已於18正式發包上網，而後還有大會堂及周邊設施升級工程，新任館長王蘭生表示，改造將回復王大閎建築師的原始設計理念，也透過樹蔭遮避，讓國父紀念館的古蹟建築天際線不受大巨蛋影響。
王蘭生表示，國父紀念館的景觀改造工程，18日已完成第一次的文資審查會議，預計工程於明年1月開始動工，前期為中山公園改造，預計民國112年底完工，再接續進行大會堂設施升級工程，總經費16.32億元，將於民國114年底完工。因應改造工程將展開，該館也舉辦了《半世紀剪影—中山公園的回顧與展望》展，內容包括當年建築師王大閎的原始景觀繪圖，以及百件開館以來具代表性的攝影作品。
中山公園改造，經過與各界包括國父紀念館附近鄰里居民溝通討論，將會恢復王大閎原設計的中軸雙排樹，移除現有的中軸景觀光圃；方型噴水池改造為鏡屏映池；新設三張犁支線懷舊鐵道意象；欄杆圍牆保留但更新為雙如意紋飾矮欄桿；東側步道綠地景觀改造及翠湖周邊步道調整為無障礙等。而後續的大會堂設施改善，則針對現存問題如懸吊系統陳舊、舞台空間不足、觀眾席視線不佳、舞台進卸貨困難等問題進行升級改善。
王蘭生表示，該館從未大幅整修，加上已列為古蹟保存，這次的整修是創舉，相對也較為艱難。希望透過這次改造工程，再次突顯該館特有的古蹟建物與藝術文化紀念意象，成為國際文化觀光的重要地標。
(旺報 )
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