空軍花蓮五聯隊第26作戰隊F-16戰機，昨(17日)晚間起飛後突然消失在距離花蓮基地北方外海8海浬處，飛官上校蔣正志至今仍下落不明，且無求生訊號，軍方及海巡動員大批機艦搜尋仍無訊息，由於當地海深且海流強勁，因此基天白天搜救範圍原本從最北的立霧溪口，已經北推到清水斷崖外海進行地毯式搜索，今天下午傳出在雷達光點消失處9海里處發現不明油漬，但是否就是戰機燃油並不得而知。

軍方根據昨(17日)晚F-16的雷達消失點，軍方今天白天採取方塊式縱橫並行，以九宮格方式從花蓮七星潭外海一路往北推至三棧溪口及立霧溪口。甚至擴大到清水斷崖和仁外海，由艦艇分別由南向北、由西向東來回不間斷搜索。另外空中還有海鷗直升機與空勤總隊直升機也加入。

雖然今(18日)天氣狀況相當良好，但由於當地海流相當強勁，因此今天白天，軍方研判海流方向後，將搜索範圍往北推進到清水斷崖外海。

截至目前為止海巡署派出8艘艦艇共計58人，加上海軍部分，一共出動12搜艦艇。其中海軍為推展搜救進度，緊急加派獵雷艦，針對三大項目尋找蹤跡，分別是失事戰機、彈射椅及飛行員發出的求救訊號等。

據了解，飛行員彈射跳傘會啟動信標器發出求救訊號，且飛行員隨身的附件包內有救生艇、無線電和各種求生裝備，可提供飛行員緊急求生使用，但昨(17日)事發後搜救至今即將24小時，並未收到信標器發出的訊號。

國防部長嚴德發一早前往空軍第五聯隊，聽取專案報告，掌握當前搜救狀況，指示相關單位成立飛安調查小組，進行失事原因調查，要求空軍F-16戰機全面執行「天安一號」特檢，加强飛安檢查；過程中，嚴部長也前往探視蔣正志家屬，強調「國軍不放棄任何希望，全力搜救」，並要求單位提供家屬必要的協助，做好照顧工作。

(中時新聞網)