空軍第5聯隊基地上校政戰主任林德旺接受媒體訪問，證實海面發現油漬。（王志偉攝）

空軍26作戰隊隊長蔣正志上校前晚駕駛F-16A型戰機進行例行訓練任務，起飛2分鐘後消失雷達螢幕，初判花蓮近海失聯，國軍搜救中心擴大搜索，空軍今傍晚證實，海面發現疑似油漬，但無法確定是不是蔣上校駕駛的戰機，目前仍以奇萊鼻以北海域搜索為主，並依照水流及水紋擴大搜索，截至目前尚未發現任何殘骸。

空軍花蓮基地上校飛官蔣正志，昨晚執行夜航任務在花蓮外海失聯，國防部長嚴德發坐鎮花蓮空軍第5聯隊基地，嚴對官兵精神講話，激勵士氣。F-16A戰機全面停飛，執行「天安一號」特檢。

花蓮空軍第5聯隊基地原預定傍晚召開記者會說明搜索過程，但臨時取消。上校政戰主任林德旺接受媒體訪問，有關外傳上校官階不需要執行夜間勤務、為了補飛行時數？林德旺說這都非事實，身為空軍幹部，任何訓練都是應有的，至於蔣正志上校原本駕駛雙座駕機，因故障，臨時改飛單座F-16A戰機？林德旺說，因戰機有妥善情況，當晚蔣上校確實改飛單座機出航訓練。

據傳疑似在海面上發現不明油漬，林德旺證實這消息，但是否為戰機油漬，還要再確認，不能確認在哪個位置，殘骸人機目前未發現。搜救動作，依照國搜中心搜尋範圍決定，是否依照洋流往北宜蘭方向漂？林德旺則說，國軍搜救會做考量。

林德旺說，蔣正志家屬在第五聯隊裡，但沒有經過同意不能對外發言，還是要尊重家屬的權益，請大家包涵體諒家屬心情，目前吃飯睡覺作息都正常，蔣正志媽媽和阿姨、妻子、岳父都來到花蓮基地等候。

蘇花斷崖和仁海域，為戰機失聯海域。（王志偉翻攝）

(中時 )