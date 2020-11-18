桃園市大園區和春花卉農場不僅發展觀光，同時也有販售香草植物給餐飲業者，透過香草的天然香氣替餐點加分，（姜霏攝）

桃園花海節是一年一度的盛事，今年大園以「可食地景」作為主題，另外香草植物更是一大看點，和春花卉農場以種植香草植物為主，除了提供手作DIY、沖泡香草茶及香草知識等活動，農場也有提供販售香草盆栽，甚至也有餐飲業者特地前來購買香草植物。

和春花卉農場老闆王應和談到，這次的花海節短短幾天的時間就吸引了近萬人的人潮，王應和特別設計了香草知識的遊戲，若民眾能精準的知道香草氣味及品種，就可以獲得王應和準備的香草種子，而這次種子也發出了9百多包，可說是相當熱門的親子活動。

王應和也提供民眾沖泡香草茶的服務，民眾能自己採撿香草葉，其中包括薄荷、萬壽菊、薰衣草、甜葉菊及檸檬馬鞭草等，王應和特地取名為「忘憂茶」，期盼民眾到農場觀光時也能放鬆心情，享受愉快的氣氛，喝完這杯茶就也「忘憂」了。

王應和種植香草植物已有25年的時間，台灣因氣候的關係，每個季節種植的香草都不太一樣，許多香草植物都是由地中海沿岸過來的，因此台灣的炎熱氣候香草植物不易生長，特別是甜葉菊，太熱或太冷都無法生存，僅能在秋季及春季時種植。

王應和提到，因為現在停灌作業的關係，時常需要購買自來水來灌溉，增加不少種植成本，一般都是以雨水作為主要來源，若是碰到比較炎熱的天氣或是很久沒有下雨時，便會導致用水不夠的情形。

(中時 )