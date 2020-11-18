證交所表示，明（110）年每日召開股東常會之公司家數限額，依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃，由100家調整為90家，若最近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率曾達50％以上，且章程載明採用董監候選人提名制者，不受每日登記90家的限制。

110年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「工商電子憑證」擇一辦理「股東常會日期事前登記作業」。

證交所為服務上市（櫃）及興櫃公司，順利辦理110年股東常會召開日期事前登記作業，預計於11月及12月舉辦2次模擬測試，時程如下：

一、第一次測試：（一）設定憑證IC卡作業，於11月23日00：00起，迄11月26日17：00止。（二）股東會日期登記作業，於11月27日09：00起，迄11月27日17：00止。（三）測試網址：https：//siitest-va.twse.com.tw/

二、第二次測試：（一）設定憑證IC卡作業，於12月7日00：00起，迄12月10日17：00止。（二）股東會日期登記作業，於12月11日09：00起，迄12月11日17：00止。（三）測試網址：https：//siitest-va.twse.com.tw/

證交所表示，兩次測試作業皆須重新設定IC卡憑證作業後，始能辦理股東常會日期之事前登記測試事宜。為利公司熟悉作業方式，各公司宜把握兩次模擬測試機會，以免正式作業時有所疏漏。

(工商 )