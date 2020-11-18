美債殖利率曲線已經從倒掛後重新轉正，投信法人表示，這現象往往代表經濟從衰退走向復甦，因此看好美國股市。

日盛全球抗暖化基金經理人馮紹榮表示，從美國紐約聯邦準備銀行建立的經濟衰退預測模型預測未來2～6個季度美國經濟衰退的機率已下降至18.59％，由殖利率曲線走勢判斷，經濟已逐漸走出衰退。

在市場不確定因素快速消弭後，預期美股將重新回到經濟基本面，而延宕多時的新一輪財政刺激計畫，也將有機會在大選之後通過，美股走勢仍偏多表現。

(工商 )