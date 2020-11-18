經濟從衰退走向復甦 美股看好 17:302020/11/18 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美債殖利率曲線已經從倒掛後重新轉正，投信法人表示，這現象往往代表經濟從衰退走向復甦，因此看好美國股市。 日盛全球抗暖化基金經理人馮紹榮表示，從美國紐約聯邦準備銀行建立的經濟衰退預測模型預測未來2～6個季度美國經濟衰退的機率已下降至18.59％，由殖利率曲線走勢判斷，經濟已逐漸走出衰退。 在市場不確定因素快速消弭後，預期美股將重新回到經濟基本面，而延宕多時的新一輪財政刺激計畫，也將有機會在大選之後通過，美股走勢仍偏多表現。 (工商 ) #全球 #衰退 #美股 #殖利率曲線 #預測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗利多帶動景氣循環 科技股長線仍是贏家 04:102020/11/18 全球財經 《美股》亞馬遜Amazon Pharmacy上線 藥局業股價崩跌 11:252020/11/18 財經 美股各產業價值股翻身 氣焰十足 17:102020/11/18 財經 無畏美股回落 台股期現貨持穩平盤上 10:292020/11/18 財經 台積電飆上506元 台股創新高 04:102020/11/18 財經焦點 24檔台股基金 淨值創新高 04:102020/11/18 投資理財 《國際金融》病毒加深經濟憂慮 歐股續弱 17:222020/11/18 財經 高盛看好陸港股 恒指2021年底上看29,700點 11:312020/11/18 財經 美經濟未爆彈更甚金融海嘯 殭屍企業債務已逾39兆 11:102020/11/18 財經 《金融股》CBOE授權 日盛證美股即時報價零秒差 10:342020/11/18 財經 財經熱門新聞 疫苗出來 一切都反了！散戶先押這幾檔等數錢 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 巴菲特怪怪的！買最多的股票竟是這檔 跌破眼鏡 - 財經 台灣有多棒你知道？謝金河爆驚人數字打臉唱衰者 - 財經 曾喊買合一每天賺10％遠勝台積電引熱議 砸120萬績效曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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