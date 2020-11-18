苗栗肉品市場10月搶先推出「苗肉標章」，讓攤商張貼於店鋪或小貨車上證明豬肉來源，也作為未來肉品市場稽查的對象。（巫靜婷攝）

市面上國產豬肉證明標章有多種樣式，過去農委會也曾委由中央畜產會發放台灣豬肉標章。（巫靜婷攝）

市面上國產豬肉證明標章有多種樣式，苗栗縣政府衛生局也曾發放國產豬肉證明貼紙給小吃店。（巫靜婷攝）

中央畜產會新推出「台灣豬標證明章」，將於11月第4週開始寄送標章，12月試辦統一張貼標章，不過苗栗有豬肉攤商吐槽「標章那麼多，真能安撫人心？」。（巫靜婷攝）

萊豬叩關，中央畜產會為了讓消費者辨識豬肉來源，新推出「台灣豬標證明章」，但市面上豬肉標章百百款，不僅民眾看了無感，稽查工作如何落實也不明，苗栗有攤商直言花這麼多錢做標章根本沒用，最後苦了攤商還要幫政府解釋，做好源頭管理比較實際。

萊豬即將進口台灣，引起消費者恐慌，民眾到傳統市場買溫體豬肉，除了向老闆口頭再三確認豬肉來源，婆媽更擔心「如果未來分不出台豬或萊豬，乾脆不吃豬肉了」。北苗市場部分豬肉攤商也表示，自從萊豬進口爭議後，消費者買肉變得小心翼翼，固定客源還是有，但未來生意一定受影響。

張姓豬肉攤商拿出歷年各級政府單位發放的國產豬標章，直言「要什麼標章他都有，但這麼多標章真能消除客人的疑慮嗎？恐怕只為安心人心，做表面功夫」，客人懶得查也看不懂產銷履歷、標章，攤商還要為政府辯護，現在買肉只能靠信用，稽查難落實，難保不肖業者拿標章卻攙和萊豬賣，砸了國產豬的招牌。

「台灣豬證明標章」開放申請，11月第4週開始寄送標章，12月試辦統一張貼標章，但此標章目前僅供有商業登記或稅籍登記的商家申請，民眾很關心的稽查人力，苗栗縣政府農業處坦言，截至18日還沒收到中央指示，是否聯合衛生及農業單位稽查，將配合中央統一辦理。

苗栗肉品市場為消除民眾疑慮，10月搶先推出「苗肉標章」，肉品市場總經理李乙廷指出，苗栗市場較封閉，攤商多屬肉類公會會員，哪家有進冷凍萊豬一問就知，除了稽查名單明確，攤商為了商譽也會彼此監督，抽查若發現偷賣萊豬，將撤除該攤商的苗肉標章。他認為，認明產銷履歷及苗肉標章，比倉促上路的台灣豬標章更有保障。

(中時 )