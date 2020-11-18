有鑑於疫後「健康在家煮」形成飲食風潮，全聯觀察到消費者偏向購買有產銷履歷強調可溯源、友善環境的食材，今（18日）由全聯董事長林敏雄和總經理蔡篤昌，與行政院農業委員會主委陳吉仲、農糧署署長胡忠一（左起）一同推廣台灣優質的產銷履歷食材以及國產優質豬肉，林敏雄說全聯是本土產企業、在地超市，推動產銷履歷向來不遣餘力，要讓消費者買得安心、吃得安心。

今年疫情爆發後，3月中颳起囤貨潮，7月起有振興三倍券，千家門市的全聯至目前業績兩位數成長，年營收可望超過1400億元，會比預期1380億元還高；明年會更強化「數位轉型、電商、支付」，並在現有5成分店有停車場外，著重轉移店點讓門市增設停車場，當作4大「重中之重」的發展，年營收有信心達1500億元。明年也計畫開出500坪旗艦店，會是現有400坪大店外的最大店。

農糧署署長胡忠一（左起）、行政院農業委員會主委陳吉仲、全聯董事長林敏雄、全聯總經理蔡篤昌共同推廣產銷履歷好物。（全聯提供）

從數位轉型來看，預計今年底或明年初與美食外送平台合作，首波會先在雙北店面比較寬、方便撿貨的100家門市，林敏雄說「這是未來趨勢」；「PXGo!全聯線上購」12月將與電商平台合作，吸引更多年輕族群，PXGo!可望獲利；至於，有逾1200萬會員的鐵票支持，在支付市場排名僅次於LINE Pay、街口支付的PX Pay，在非現金支付中占25％，現已送件申請電子支付，將跨業走出超市賣場，不斷擴展版圖。總經理蔡篤昌表示，未來的消費型態是OMO線上+線下，最高可比一般消費者金額多5倍。

行政院農業委員會主委陳吉仲（左起）、農糧署署長胡忠一、全聯董事長林敏雄、全聯總經理蔡篤昌掃描QRcode，追溯履歷驗證商品。（全聯提供）

今年因在家煮夯，生鮮業績翻紅，全台業績近300億元，尤以肉品品質佳讓林敏雄讚不絕口，自營的火鍋快閃店「全火鍋」可吃到的肉品門市都買得到，口感不輸火鍋名店。

現有門市銷售的產銷履歷豬肉、生鮮蔬果、調理熟食和甜品等超過150項商品，較2013年開始推廣時增逾12倍，預計今年產銷履歷蔬果採購噸數將超過1萬5000噸，銷售金額破15億元，相較2019年成長2成。

全聯一地一好物產銷履歷蔬果大集合，總品項數超過150項。（全聯提供）

近期主打商品有嘉義「蔬活力新港溫室履歷空心菜」、「履歷櫛瓜」、高雄「燕巢芭樂」、台畜「好欣豬」、白玉豆花等，12月3日前買指定產銷履歷商品任2件加贈1枚全店印花，指定商品也祭出約8折起限時優惠，預計帶動整體業績成長1成。

(中時 )