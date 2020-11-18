桃園市積極推動農村再生與休閒農業，今年辦理了第二屆金牌農村初賽，競賽自9月開始起跑，共有28個社區及7個休閒農業區報名參與，最後由龍潭區大北坑農村發展協會以及大溪區農村休閒發展協會奪得金牌。

桃園市長鄭文燦18日親至頒獎典禮現場，他表示，桃園市農村再生在行政院農業委員會及水保局與桃園市農業局共同努力推動下豐碩成果，獲獎6處亮點農村各有其特色與優勢，透過這次的金牌農村競賽作為桃園農再標竿與模範。

大北坑社區從1991年山坡地綜合農村發展計畫歷經富麗農村政策到2010年就參加農村再生，為桃園市第1個通過農村再生計畫社區。近年來更推動成為大北坑休閒農業區與區域合作辦理「戀戀魯冰花季」，過去推動特色東方美人茶精緻化並將長年休耕農地造林種樹打造永續生態環境保育，及積極保存客家伯公意象、紅磚瓦屋等客庄文化，在改善生活環境之餘亦將傳統客家歌謠石刻於紅磚廊道，有效規畫出社區茶文化主題區、客庄文化保存區以社區生態保育與紅磚廊道導覽解說。

同獲金牌的大溪區內柵地區同時也是農委會今年公告的康莊休閒農業區及農糧署北部三大有機聚落之一，該農村致力透過有機與無毒的蔬果種植作為產業基底，並以簡家古厝深厚的生活文化及十一指古道周邊生態環境為輔，促成與自然平衡的生活環境，近年來社區與區內青年農民共同推行休閒農事體驗及食農教育，透過積極與當地有機認證農場合作，開發多項體驗活動，如古早味美食的蘿蔔糕製作、洛神花果醬製作、木造工藝手作等。

(中時 )