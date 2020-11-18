桃園公民監督陣線聯盟數次上街反應航空城徵收弊案，預計22日再度出發桃園市政府陳抗，控訴桃園市長鄭文燦不該犧牲弱勢，航空城約有1萬棟建物需查估，但申請複估的件數卻高達7千件，指稱鄭文燦不要再說「個案處理」，強調該情形已成通案了。

「再多次的抗議，也都不被重視」，航空城徵收戶游春音指出，上次一路從大園步行到總統府抗議，雖然接見了各單位，但卻苦無回應，日後再致電詢問時，只收到了「交付權責單位桃園市政府辦理」，游春音怒稱「十大優惠都是假的」，他說，坪點若不提升，再多的加乘優惠都只是口號而已，坦言徵收戶一再的陳抗不是因為貪得無厭，而是大家的「壓力鍋都快要爆了」。

游春音原有建坪60坪、雙車位的透天厝，且位於桃園客運必經的交通幹道，同時又在學區內，卻只得到400多萬的賠償，游春音抨擊，政府售出的安置住宅，55坪就要850萬以上，且不含車位及未扣除公設負擔，再加上裝潢費用需自付，「簡直是壓榨徵收戶」游春音苦言，大家都不想被徵收，如今不幸面對到這種局面，卻得不到該有的賠償，更不用說那些辛苦了一倍自早已還完房貸的老年人，7、80歲再碰上債務該如何面對。

桃園市地政局專委朱沅若回應，弱勢民眾的補償費不足以購買安置住宅，差額費用政府會用打8折的方式補助，另外民眾提出桃園市的坪點已經很多年都沒有調整，但以目前內政部的重建價格來看，桃園市的坪點以高於重建價格的11％。

(中時 )