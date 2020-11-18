苗栗縣政府辦理「苗栗縣文創商品認證計畫」，今年有19件文創商品入選。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府2010年起辦理在地文創商品參與甄選計畫，累積超過700件商品參與，選出252件優良文創商品加以推廣，為業者打造創意展現平台，並自我精進，提升文創商品的市場價值與潛力。今年嚴選出19件優良文創商品，18日苗栗縣長徐耀昌頒證獎勵，期盼未來能激發業者更多靈感，發掘出更精彩的文創商品，永續發展苗栗縣的文創產業。

苗栗縣文創商品認證計畫歷經10年推廣有成，共有252件文創商品通過認證，業者的努力與用心，開創了具有苗栗特色的文創產業。

今年共有19件優良文創商品通過認證，其中有7件工業與工藝產品、6件特色伴手禮、6件創意生活，分別代表苗栗縣不同產業的特色與文化。

18日徐耀昌等人頒獎授證入選的優良文創商品業者，肯定他們發揮創意，創作出蘊含文化氣息且符合生活實用的商品。文觀局並辦理產業交流座談會，邀請國立台中教育大學文化創意產業設計與營運學系郭政忠老師擔任引言人，並邀請中華民國工業設計協會理事長張漢寧、勤美學山那村顧客長鍾君采進行經驗分享暢談「文創產業x地方創生」，探討建築、室內、設計、藝術、美學與展覽領域，以工業設計思維走入生活美學，到整個城市的建築之美，以工業設計的方式做產業轉型升級，再塑苗栗文創更寬廣的未來。

(中時 )