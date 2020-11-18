雲林縣長張麗善18日被民進黨籍議員質疑團隊不用心，她大吐被交通部長林佳龍放鴿子的苦水說，深夜11點突然被取消會勘，真的不知道為什麼，不只被放鴿子，連虎尾糖廠五分車復駛案也胎死腹中，通往北港鎮的台78甲線興建案也要再做可行性評估。

張麗善表示，她日前約交通部長林佳龍會勘「台78甲線」路線，未料前一晚深夜11點突然接到電話說取消，沒想到隔幾天林佳龍來雲林陪某個立委去視察，完全沒通知縣府。

張麗善說，農委會主委、交通部長到雲林都不通知她，只聽取小部分人的意見，雲林縣政府才是真正在規畫的單位，也了解多面向民意，如果有邀請她她一定會到場，不然要偷偷摸摸去當不速之客嗎？

張麗善回答民進黨籍縣議員周秀月質詢說，蔡英文總統去年競選時來雲林看了虎尾糖廠、建國一村以及高鐵，宣示要讓五分車復駛，還要鐵道新建，承諾補助規畫費還有10億元興建費，縣府去年已經提出10億元的建照，但目前是胎死腹中的狀態。

張麗善說，五分車復駛她也只要求從虎尾糖廠開到建國一村，交通部推給經濟部，經濟部又推給交通部，「現在我們也不知道該怎麼辦」。台78甲線也一樣，規畫案已做10幾年，現在又要做可行性評估，希望交通部不是以拖待變。

她又舉雲林縣府申請冷鏈物流中心設置案為例，去年11月18日送案到今天剛好滿一年，也胎死腹中，她不知道這是針對農民還是縣市首長？

張麗善激動說，雲林縣政府團隊的努力沒有功勞也有苦勞，議員要捧誰她都沒關係，但她要向雲林鄉親提出她的無奈、執政的苦楚，「我們（縣府）做出來的成果，執政黨的委員就來收割，你們就配合演出？」

(中時 )