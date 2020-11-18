長榮航空今(18)日於台灣企業永續學院主辦之「2020年第十三屆台灣企業永續獎(TCSA)」頒獎典禮中，再次榮獲《企業永續報告類–運輸業白金獎》，並首度獲頒《企業永續綜合績效類–台灣TOP50永續企業獎》。

長榮航空孫嘉明總經理表示，即使今年全球航空業受到COVID-19嚴重衝擊，長榮仍秉持「世界在變，安全不變，疫情再難，克服困難」的原則，擬定策略、調整態度、落實行動，以厚植企業韌性，持續創造投資人、員工、社會大眾及利害關係人最大的利益，善盡企業社會責任。

長榮航空首次獲頒的《企業永續綜合績效類–台灣TOP50永續企業獎》共計有80家企業參獎，評選要項包括環境永續(Environmental)、社會共融(Social)與公司治理(Governance)等三大面向衡量企業永續經營的能力，並首度選出製造業及服務業十大典範企業。

長榮航空企業社會責任報告書自2015年參賽以來，每年均獲得獎項肯定，今年面臨COVID-19疫情，長榮航空積極調整策略，精進公司治理，以提升貨運運能、推出類出國專案航班，舉辦機長、空服員、空廚三大航空職人體驗營等多項方案因應。

(中時新聞網)