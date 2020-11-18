桃園市中壢區一名92歲的胡姓老翁，17日下午騎車前往中壢地政事務所洽公，途中卻不慎迷路，繞了10幾公里後，因體力不支在觀音區文化路上的加油站停下休息，警方接獲民眾報案前往協助，順利聯絡上老翁的家人，讓他平安返家。

大園警分局觀音分駐所於17日下午，接獲加油站員工報案，稱有一名老翁在附近徘徊許久疑似迷路，請警方到場協助。巡佐陳秉贏、警員廖泫濡前往查看，發現該名老翁神情疲憊坐在路旁，隨即上前關心，但老翁有重聽情形，無法順利對話，員警擔心老翁的狀況，先將他帶回派出所休息。

經過一番溝通後，員警得知老翁住在中壢，原本要騎車去中壢地政事務所申請地籍資料，但騎到一半突然忘記路怎麼走，欲詢問路人卻又聽不清對方講什麼，導致他迷失方向一路騎到觀音地區，身上也沒有帶手機，無法打給家人求助，最後因體力透支停在加油站旁休息。

員警隨後利用老翁攜帶的證件，查到他的戶籍資料，通知其兒子前來接人。老翁兒子表示，父親雖已92歲高齡，但身體還算健康，有時也會騎車出門，沒想到這次會迷路到這麼遠的地方，讓家人們都相當驚訝，以後會多加注意父親的狀況，非常感謝員警的幫忙。

(中時 )