由潮州國中班底組成的排灣貝拉人聲樂團，今年在全國賽初試啼聲，便拿下銅牌的好成績。（林和生攝）

屏東縣政府培訓阿卡貝拉人聲樂團10年有成，目前共有14團於縣內蓬勃發展，不僅跨越世代、也跨族群，文化處21日將邀集各團於屏東演藝廳舉辦音樂會，更承諾明年會為他們錄製專屬ＣＤ與黑膠唱片，瞄準金曲獎殊榮。

屏縣府文化處長吳明榮表示，屏東縣長期推動「人聲」表演藝術，且培訓組團堪稱全台之冠，從長者組成的樂齡團、唱客家民謠的藍衫團、爵士風格，及以國中小學生為主的少兒團，涵蓋各年齡層。

「大家都因為愛唱歌」，參加縣府人聲樂團徵選，經過專業培訓及團隊默契培養，學習用最自然的詮釋方式享受音樂；今年更在阿卡貝拉樂團台灣盃比賽中，參賽6個團隊共獲得2金2銀2銅。

除了兒少組信義國小阿緱囝仔連續3度奪冠外，以潮州國中為班底、首度參賽的原民團「排灣貝拉」，以原創的阿卡貝拉排灣族古謠「Lulimin」，初試啼聲即拿下銅牌。

排灣貝拉指導老師甘聖竹說，原住民因為天生音色與表現的不同，在臨場表演有著自己的優勢，且近年來原民古謠隊在各原鄉興起，但過去在部落傳唱的古謠並無其他伴奏，組團就是希望以最純淨、原始的聲音，傳唱來自山林裡的天籟，被外界自然聽見。

以「人聲時光機」為主軸的阿卡貝拉音樂會，此次老中青少四代齊聚，一同慶祝10年里程碑，吳明榮也誇下海口，將收錄這些好聲音製作成專輯，瞄準台灣音樂最高殿堂金曲獎。

(中時 )