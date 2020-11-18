國泰飯店觀光事業與日本倍樂生聯手打造桃園最大室內親子遊樂館－巧虎夢想樂園，巧虎與他的好朋友琪琪、妙妙、桃樂比，將以全新的海洋造型在「置地廣場桃園」和大家展開一段全新的冒險之旅，預計12月起試營運。

繼Xpark水生公園、新光影城及COZZI Blu和逸飯店．桃園館之後，國泰飯店觀光事業再度拓展全齡化旅遊版圖，攜手日本倍樂生打造近300坪親子互動遊樂館，以海洋探險為主題打造五大場區，設置多樣遊樂設施及互動體驗遊戲。

「巧虎繽紛大球池」裡面設施包含「冒險球池」、「好漢坡」、「城堡迷蹤」及「潛艇夢想號」等設施，要讓孩子透過玩樂訓練習肢體平衡及勇氣的培養。「琪琪夢想體驗城」小朋友則可到各種店鋪體驗職業角色扮演，如「花坊ㄏ、「烘焙坊」、「壽司吧」等多項職涯探索。「桃樂比互動遊戲區」此區可增進手眼協調力，設有一塊塊小積木讓孩子發揮組合與創造的能力，打造專屬自己的作品。「妙妙未來實驗室「不論是操控「足球機器人」或是體驗「魔法實驗室」裡的神奇魔法，大小朋友們皆可在此體驗科技數位互動，樂趣十足。最後絕對不能錯過小寶貝們最愛的「海洋世界舞台」，在這裡可以跟著巧虎唱唱跳跳和互動，展現自我。

「巧虎夢想樂園」為保障每位孩童入園的衛生安全，場次間進行環境整理及清潔，讓大小朋友都能在安全、衛生的環境中，盡情玩樂！每場次將採線上預約制，將於近期開放預約，想讓家裡的小寶貝們跟巧虎及好友們親密互動的爸媽，可密切關注粉絲專頁公告。平假日營業時間均為上午10：00到晚上21：30，每天規劃4梯場次，一個場次為2.5小時，試營運期間推出套票優惠。

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