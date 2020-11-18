台中市70歲患者王先生，2年前因排便不順，健檢發現已是大腸直腸癌第4期，且大腸癌腹膜有轉移現象，經醫院建議採「腹腔鏡腫瘤清除手術合併腹腔溫熱化療」為1次治療方式，術後傷口小、9天後出院，逐漸恢復健康。

患者王先生指出，常腹脹不適，一直有便意，怎用力都排出1點點，下腹持續悶痛無法緩解，有時為了解便，整夜不能入睡，因帶血糞便，到醫院檢查發現為大腸直腸癌，造成大腸阻塞。

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師張伸吉說，王先生是大腸直腸癌腹膜轉移患者，有健保給付，因擴散範圍廣、靜脈化療效果差，1年內發生腸道阻塞而無法進食，經「腫瘤清除手術合併腹腔溫熱化療」，術後傷口無須特別照護。

張伸吉指出，大腸直腸癌無聲無息，定期追蹤很重要，平日飲食偏好高油、多肉、少蔬果、飲水不足，有吸菸習慣、不愛運動或體重過重及腸癌家族病史民眾，建議30歲開始進行第1次的大腸鏡檢查，早發現、早治療。

張伸吉說，患者王先生的腫瘤指數從術前9．8ug／L降為0．85ug／L，術後2年多，無腫瘤復發跡象。3D微創手術「腹腔溫熱化療」並非每位患者都適合，所以患者治療前都應先經過醫師的審慎評估，才能避免不必要的併發症。

(中時 )