國際社會高度關注氣候變遷、溫室氣體排放等議題，18日經濟部商業司舉辦「109年商業服務業節能減碳示範廠商頒證典禮」，出席授證的廠商包含肯德基、蕃茄村、千葉火鍋、漁拓釣具、丐幫滷味、城市綠洲、媚登峰、新竹物流等共33家連鎖品牌及公協會，現場並邀請LED燈具廠商擺攤，提供團購優惠及傳授節能燈具選購小撇步，助業者省電又省荷包。

經濟部商業司李鎂司長表示，節能減碳為世界共同趨勢。服務業以內需型服務業為主，為有效降低該等電量與溫室氣體排放量，商業司十年來輔導企業落實節能減碳及建置「商業服務業節能財務分析系統」，幫助店家自我體檢用電情形及試算汰換設備後可省下多少費用及回收年限；另針對連鎖總部及公協會，補助企業汰換老舊耗能設備，以建立節能示範案例，擴散成功經驗至其他分店或會員，降低業者每月電費支出，以緩解經營成本，提高企業競爭力。

商業服務業市場競爭激烈，業者逐漸了解到省下不必要的電費開銷，就是增加獲利空間，今年度共有33家連鎖加盟企業品牌獲得商業司輔導，透過實地診斷、補助門市汰換老舊設備，成功達到落實節能減碳。例如「漁拓釣具」表示，將全台7間門市共451盞格柵燈全數汰換為LED平板燈，不僅大幅提升店內環境明亮度，一年更省下26萬元可觀的電費！「肯德基」亦表示已汰換2間門市老舊空調設備，未來將持續更新新設備，總公司也將推行用電管理數位化，擴散至其他分店。

商業司也於頒獎典禮上發布成果影片，內容不僅呼籲企業以實際行動力落實減碳，為保護地球盡一份力量，也呈現商業司3年來輔導業者節能減碳的成果，共有52個商業服務業企業品牌、超過100家門市落實改善，累計節省用電約210萬度、減少二氧化碳排放約1,200噸，使業者大幅降低用電費用。歷年受輔導企業節能措施及減碳成果，也已集結至「商業服務業節能減碳專區」，有意者可逕上網站了解詳情。

(工商 )