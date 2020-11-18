台灣新創圈年度盛事「2020 MeetTaipei創新創業嘉年華」在18日至21日於台北圓山花博爭艷館盛大開幕，資誠（PwC Taiwan）應邀參與並設置「PwC’s Scale-up創業成長加速器」專區。

資誠（PwC）聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏參與開幕儀式致詞時表示，今年新冠肺炎讓企業更加重視危機處理，資誠調查也顯示，在疫情爆發後，企業領袖更加碼投資新創企業與技術、推動數位化轉型，厚植永續經營的競爭力。

周建宏認為，資誠與新曄管理顧問公司於2019年3月共同成立PwC’s Scale-up創業成長加速器，以「厚創新、後加速」為宗旨，協助新創團隊走向規模化經營，健全財務管理體質，其創新創業服務，正是協助企業轉型和建構永續競爭力的最佳資源。

今年資誠邀請八家受輔導的新創團隊包括線上3D展覽服務的「光禾感知」、創新車燈設備與服務的「軒帆光電」、AI影像辨識整合服務的「艾陽科技」光影互動結合線上健身課程的「優力勁聯」、雲端系統測試與自動化的「雲勝雲端」、運用AI整合數據系統服務的「愛酷智能」、AI數據探勘與自動學習的「治略資訊」、和專精影音電子簽名的「雲想科技」等一同參展。

資誠創新創業服務主持會計師黃世鈞指出，台灣擁有許多優秀的新創團隊，除了協助募資，企業合作會是未來資誠加速器輔導的重點，但企業也必須具備良好的管理體質，才能有效因應各種突發事件如疫情衝擊。他強調，未來資誠將持續聚焦IoT、AI、區塊鏈等創新前端的科技應用，協助新創進行企業合作與國際資源鏈結。

(工商 )