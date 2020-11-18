連鎖餐飲集團王品(2727)年初不畏疫情，於台北東區開出主打和牛三吃的全新品牌「和牛涮」，締造3個月即創單月千萬業績紀錄。因應一位難求勝景，第2家「和牛涮」板橋店自今（18）日試營運，台中文心、台北林森北店亦將接力在年底前開出，搶攻秋冬鍋物商機。

王品近年以垂直或水平模式發展品牌，加計和牛涮在內已有5個鍋物品牌，包括客單價約700～800元的「青花驕」5家、客單價約400～500元的「聚」18家、客單價約200多元的「石二鍋」71家、約150元的「12MINI」14家、「和牛涮」客單價則約600～700元。

強調「吃巧吃飽」高CP值的「和牛涮」，首店落腳台北市東區商圈的集團街邊複合店，店坪數80坪、設有110席座位，2月試營運起市場反應即超乎預期，3月正式開幕至今訂位踴躍，迄今仍天天爆滿，並締造開幕3個月即首度拚出單月千萬業績紀錄。

由於迄今仍一位難求，入選2020十大熱門餐廳的「和牛涮」被網友稱為「台北市最難訂位的和牛火鍋」。為滿足顧客需求，「和牛涮」邁出展店腳步，第2家店落腳捷運新埔站2號出口，今日起展開試營運、預計21日正式開幕迎賓。

「和牛涮」板橋店規模90坪、設有110席座位，並特邀德國「紅點設計大獎」得獎插畫家Vanz Chiang，以日本浮世繪的畫風打造「和牛涮神戰隊」，呈現濃濃的日本祭典氛圍。同時，台中文心路、台北林森北路2家新店緊鑼密鼓籌備中，預期均可望在年底前開幕迎賓。

因應秋冬鍋物及年底聚餐旺季到來，「和牛涮」板橋店18～20日試營運期間推出2人及4人同行折扣優惠，21日至年底祭出指定任務招待。配合新北耶誕歡樂城活動，27日將舉辦「耶誕限定！和牛之夜」，20日中午完成線上報名可享極上和牛套餐免費吃到飽。

(時報資訊)