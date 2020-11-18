在前一個月略為上升之後，據一份產業報告周三數據顯示，歐洲十月新車註冊數量較去年同期下滑，第二波疫情而來的社交限制，對該產業帶來影響。

在包括歐盟、英國、歐洲自貿協會(EFTA)等歐洲國家，十月新車註冊數量年減7.1%，來到113萬輛，據歐洲ACEA協會數據顯示。

歐洲五大市場皆出現下滑。西班牙、法國分別減少21%和9.5%。義大利、德國、英國較不嚴重，銷售各自下降0.2%、3.6%、1.6%。

在個別車廠表現方面，福斯集團和PSA集團在十月分別下滑7.5%和5.3%；雷諾看到微幅上升0.5%。

豪華品牌亦在十月出現下滑，BMW集團銷售下滑11.8%，戴姆勒減少7.2%。

歐洲各國政府皆致力於拯救汽車工業。德國政府周二表示，將撥出專款30億歐元，用於支援氣候友善車輛的開發和生產。

法國正在延長協助民眾購買新車的方案。義大利也投入上億歐元來支援汽車工業。

英國則在周三最新宣布，2030年將禁止燃油車的銷售，較先前宣布的規劃再提早五年，作為首相強生綠色革命，在2050年到達零碳排的計畫之一。

根據新計畫，2035年將禁止包括汽油、柴油，和混合動力車的新車銷售。

(時報資訊)