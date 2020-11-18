裕隆集團上修全年車市預估，中華(2204)估全市場可望年增0.7%至44.3萬台，自家內銷之銷售總量預估為5萬台，將比去年增加，並預期2021年台灣銷售可持穩於今年之5萬台水準。

中華車表示，今年前10月，內銷四輪含提車、代工、進口車合計為41,450台，全年目標為5萬台，將比去年的整體內銷四輸實績成長；2019年，內銷四輸實績達48,757台。

中華車大陸轉投資方面，今年至今銷售比去年同期下滑，但看好明年銷售回升。其中，東南汽車今年1~10月已銷售14,919台，預計全年銷售1.7~2萬台，明年看好東南汽車銷售可增至2~3萬台。

此外，中華車大陸轉投資豪華品牌福建奔馳，第三季銷售在疫情趨緩下呈現穩定，銷售與去年同期相近，預估第四季表現將超越去年同期。福建奔馳1~10月已銷售23,271台，2020年預估銷售2.5~3萬台，明年提升至3.1萬台。

針對大陸車市萎縮一事，中華車表示，大陸市場走大者恒大，東南汽車獲得所有股東支持，尋求轉型機會，明年新車型計畫也都提出，不考慮退出市場。福建奔馳則發展很好，朝正向發展。

針對競爭對手TOYOTA引進商車，中華汽車表示，以商用車起家已有50年，深耕商車市場已久，以綿密的通路、全系列的商用車產品線及服務，對於同業的投入，有信心有面對市場競爭。

(時報資訊)