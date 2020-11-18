高通今(18)日宣佈，從最新研究中發現，與2019年的預估相比，全球在未來15年間的5G投資與研發經費將出現10.8%的淨成長。由高通技術公司委託知名產業與經濟分析機構IHS Markit所執行的2020年《5G經濟研究》報告發現，儘管全球經濟受到新冠肺炎疫情影響，5G在2035年帶動的相關就業機會將從之前預估的2,230萬個增加至2,280萬個。

IHS Markit將此增長歸功於對於5G網路架構與裝置的空前需求，以及意識到5G將為所有產業帶來變革。這個過程更因為整個企業、政府與社會都認知到連線能力在全球疫情期間的關鍵性質而進一步加速，事實上，原本要花數年時間實現的醫療系統數位變革，在數個月內即大功告成。

高通公司總裁Cristiano Amon表示，IHS Markit最新報告的證實了高通在市場看到的現象：全世界的5G部署與需求強勁。這不僅證明即使面對新冠肺炎疫情，5G發展仍充滿彈性，更已證明了5G科技是各種產業數位轉型的核心。

IHS Markit經濟部門副總監暨報告首席分析師Karen Campbell博士指出，IHS Markit預期5G的持續與深化的部署，以及其所帶動的相關產品、服務與體驗，將從基礎上支援並實現後疫情世界中對連結性、靈活性與彈性的新興需求。

IHS報告中指出，到2035年，5G將促使全球銷售額實現高達13.1兆美元的規模，IHS Markit目前對2035年全球總產值(銷售額)的預估要比疫情前預估減少2.8%，對全球實質GDP預測減少3.1%，相較之下，IHS Markit對5G總產值的修正預測只比疫情前的預估減少0.6%，顯示了5G作為下一代無線科技具有極大的彈性，必定將帶動廣泛的使產業轉型。

IHS也預估，到了2035年，5G價值鏈帶動的經濟產值將從上一份報告的3.6兆美元增加至3.8兆美元，且在2035年，在智慧城市與智慧農業的推動之下，5G將分別實現6.4%的公共服務與5.9%的農業產值。

(時報資訊)