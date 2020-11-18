新加坡星展銀行集團DBS印度市場的拓展，也從當地問題銀行的接收，得到新的進展！今（18）日該行宣稱印度央行（印度儲備銀行（RBI））提出一項計劃草案，將與DBS印度子行DBIL，合併Lakshmi Vilas銀行，一旦計畫通過，星展集團需要向印度新團隊注資250億印度盧比，將近新台幣100億元。

Lakshmi Vilas銀行是一定印度近百年歷史的中小型銀行，主要市場位在印度南部清奈一帶，強項是零售和中小型企業客群。

此項消息，在印度市場引起震憾！第一是印度官方承認，疫情影響已造成問題銀行的壞帳問題更加惡化，第二，印度公部門金融體系，藉由接管問題銀行放手外資接手，在印度當地銀行人人自危下，便宜了虎視眈眈的外商銀行。

渣打銀行原是印度最大的外商銀行，已在當地發展超過百年，業務範圍包含個人金融、企業金融及財富管理等，100家分行分布在43個城市。星展銀行一直對印度市場有興趣，1994年甫進入印度，受到印度政府遲不發新銀行執照，星展改採數位銀行策略拓市，及至2019年3月才把印度業務轉換為全資子公司DBIL，現在通路散布於13個州、24個城市。

星展銀行表示，面對不確定的時代，印度央行提議的合併計畫，將能使Lakshmi Vilas銀行的儲戶、客戶和員工，提供穩定的環境和更好的前景。同時，應能使DBIL擴大其客戶群和網絡，特別是長期與新加坡有密切業務聯繫的印度南部商業生態。

(工商 )