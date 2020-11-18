經濟部加工出口區管理處18日於高雄軟體園區舉辦「2020智聯高軟 共創未來」展示會，聚焦於智慧醫療、智慧農業、智慧製造與體感科技等四大領域，邀請鮮饌、鮪軒及光緯公司分享技術合作案例及經驗，主題展示包含場域創新實證導入、技術能量、商機媒合等9個創新應用方案，充分展現加工處的扶植產業之成效。

此次活動現場與會者與展示廠商熱烈互動，並於現場體驗最新體感技術，同時認識智慧養殖、智慧醫療與智慧製造最新應用方案與未來發展趨勢。重點案例包括：智慧養殖媒合鮮饌國際與邁森科技合作水產契作養殖及加工智慧化管理系統應用；智慧製造媒合國巨與和全豐光電規劃AI光學瑕疵檢測系統；體感科技中鮪軒集團與愛吠的狗針對企業品牌進行數位行銷策略執行，以及雲科大文資系與酷愛迪為了臺灣傳統粿印工藝建置數位教材，藉此建立各領域解決方案典範，擴散創新科技運用。

加工處長期致力於推動產業智慧化，也因南部為農業/養殖及製造產業重鎮，因此希望能夠藉由智慧化升級傳統產業。另因今年受到肺炎疫情影響，加工處與耀瑄、美維等區內廠商攜手推展智慧醫療創新技術，此次成果展也同時展出相關技術能量，期望帶動其他優質廠商進駐，達到招商引資之效果及技術合作、商機拓展。加工處將持續鏈結資源，扶植廠商跨域合作，朝向智慧應用及數位轉型方向發展，活絡園區產業發展，共創智聯無限可能及創新未來!

(工商 )