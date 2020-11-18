裕隆集團旗下格上租車繼推出一站式整合11項移動服務的「格上Go Smart」APP，今再宣告「移動服務台灣隊」加入重量級策略聯盟夥伴LINE TAXI，對決和泰汽車旗下和泰聯網明天將發表的「Yoxi有行」乘車派遣平台，雙雄戰火一觸即發。

LINE TAXI在雙北、台中、高雄等地擁有逾6500輛車隊規模，消費者透過格上Go Smart連結LINE TAXI叫車，將同時享有三重優惠，首波預計有Go Smart會員專屬的50元折價券，LINE TAXI 2張50元新戶乘車券，註冊格上Go Smart會員還能立即使用短租、共享車、代駕、商旅專車等共8000元大禮包，非常超值。

格上租車副總經理鄭榮富指出，格上籌租的「移動服務台灣隊」，上線運營的策略聯盟夥伴，除創新汽車訂閱服務的Sealand平台，代駕服務的台灣代駕外，現更串接LINE TAXI叫車平台，持續滿足消費者的移動需求。

除了整合11項移動服務的「格上Go Smart」APP，鄭榮富並說，格上已有累積總里程逾400萬公里的電動車營運經驗，年底前將再投入50輛新電動車款Nissan LEAF，為擴大電動多元計程車陣容，格上也推出LEAF車款5年租購方案，每月23000元起，首年免充電費的超優惠措施，首年將可為加入車隊的司機，節省8萬公里的油錢，相當於省下20萬元加油費。

至於司機最關心的充電問題，格上在雙北四大熱點區已陸續建置10座快充樁，分別位於新北市新店區（裕隆總部）、台北市中山區 （格上濱江總公司）、信義區（信義威秀）、板橋區（格上板橋驛站）及中正區（三創），讓車隊隊員免除尋找充電樁的煩惱。

(中時 )