花蓮縣環保局提醒業者，廠內堆置的砂、土、碎石等物堆置區容易發生風吹逸散情形，請業者加強自主管理。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

東北季風南下，PM2.5細懸浮微粒指標亮紅燈！花蓮縣環保局列管縣內106家砂石場、礦場、水泥廠等，要求業者須用塵布（網）或灑水等措施，減少固定汙染源逸散粒狀汙染物，降低粉塵飄散，維護空氣品質，違者可罰10萬元至5百萬元罰鍰。

環保署日前公告實施「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣汙染防制設施管理辦法」，規範公私場所固定汙染源製程、堆置、裝卸、輸送、運輸、開採等作業與一般裸露地及道路等汙染源，應設置或採行有效抑制粉塵空汙防制設施，及監控該設施正常運轉設備。

花蓮縣環保局目前列管縣內共約106家砂石場、堆置場、礦場、預拌場、瀝青廠及水泥廠等逸散性粒狀汙染源；環保局空氣噪音防制科長王志惠表示，管理辦法雖執行多年，仍有部分業者未持續保持管理設置或操作防制設施，導致粉塵四處飄散，影響空氣品質。

經環保局近年稽查結果指出，主要常見缺失包括防塵布（網）及灑水範圍，未完全覆蓋堆置物料、出入口洗車設備及規格不符規定、車行路徑防制措施、道路路面有色差情形等。

王志惠提醒業者，依管理辦法規定，設置及採行有效抑制粉塵逸散防制措施，並強調，環保局將不定期派員稽查，凡經查核未符合管理辦法規定業者，將要求限期改善，若仍未改善，將依違反《空氣汙染防制法》第23條規定告發，並依第67條可處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

(中時 )