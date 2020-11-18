大陸經濟活動持續往上 陸債看俏 17:402020/11/18 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸10月百強房企單月累計實現銷售金額同比上升21.5％，增速較上月下降3.3％；1～10月百強房企累計實現銷售金額同比上升9％，增速較1～9月上升1.6％，增速進一步提升，可望支撐大陸債券後市。 日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，儘管百強房企10月增速較9月增速有所回落，但整體增速仍表現亮眼，預計11月銷售仍將表現優異，大陸整體經濟活動持續往上，可望支撐大陸高收益債券後市表現。 (工商 ) #增速 #百強房企 #實現 #銷售金額 #支撐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸經濟活動持續往上 陸債看俏 17:402020/11/18 財經 出不了國…… 飯店跨年煙火房 熱賣 04:102020/11/18 財經要聞 陸港觀盤－資金行情 周期股領漲 04:102020/11/18 全球財經 麥當勞投資25億 攻大陸咖啡市場 04:102020/11/18 全球財經 產業進入穩定發展階段 陸債後市看俏 17:192020/11/18 財經 塭仔圳300億元案量上膛 「新莊海悅花園」4個月完銷動土 14:352020/11/18 房市新訊 萬三成新支撐 台股後市氣盛 半導體、車用看俏 04:102020/11/18 投資理財 《汽車股》攻電動車市場 英利-KY明年營收比重拚逾1成 09:432020/11/18 財經 投資多元對抗市場風險 渣打債券新戶限時優惠 09:002020/11/18 財經 《汽車股》裕日車大陸金雞母Q4續衝 今年拚達去年獲利 17:052020/11/18 財經 財經熱門新聞 疫苗出來 一切都反了！散戶先押這幾檔等數錢 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 巴菲特怪怪的！買最多的股票竟是這檔 跌破眼鏡 - 財經 台灣有多棒你知道？謝金河爆驚人數字打臉唱衰者 - 財經 曾喊買合一每天賺10％遠勝台積電引熱議 砸120萬績效曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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