大陸10月百強房企單月累計實現銷售金額同比上升21.5％，增速較上月下降3.3％；1～10月百強房企累計實現銷售金額同比上升9％，增速較1～9月上升1.6％，增速進一步提升，可望支撐大陸債券後市。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，儘管百強房企10月增速較9月增速有所回落，但整體增速仍表現亮眼，預計11月銷售仍將表現優異，大陸整體經濟活動持續往上，可望支撐大陸高收益債券後市表現。

(工商 )