中天新聞台換照案不予通過，國家通訊傳播委員會（NCC）今召開記者會說明。前總統陳水扁今表示，「好像無關中資卻是新聞自由的重大爭議！？」

中天新聞也發出聲明，譴責「政府關掉中天新聞是叫中天閉嘴」，今天也是台灣解嚴30多年來，新聞自由與言論自由最黑暗的一天。

前總統陳水扁日前在臉書放上他與「北所患難兄弟」鄭南榕的合照，並以「追求百分之百言論自由的代價」為題發文表示，阿扁的政治理念很簡單，就是民主多元、制衡與包容，強調「台灣不能只有一種聲音」，他在總統任內沒有關掉T台，不是對T台沒有意見，而是「政府可以更迭，但新聞自由是民主價值。」

陳水扁指出，他在總統任內沒有關掉T（TVBS）台，是基於兩個原因，第一，「倘若要由我來決定，應該是報紙不干涉政府運作，還是政府不干涉報紙運作，我可以立刻決定後者比較好。」這是美國第三任總統傑佛遜(Thomas Jefferson)，也是《美國獨立宣言》起草者的名言，影響他一生的從政哲學。

(中時 )