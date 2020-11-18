國家通訊傳播委員會（NCC）不准中天新聞台換照，前總統馬英九在臉書發文，怒轟蔡政府連關閉電視新聞台這種極權國家才有的醜事也做得出來，創下中華民國新聞史上最黑暗的一天。他呼籲全民應該一起發聲，譴責蔡政府的惡行，全力捍衛第四權。

馬英九說，不出所料，中天新聞台今天遭國家通訊傳播委員會撤照。民進黨執政以來，為了鞏固政權而無所不用其極，本應獨立行使職權的政府機關一一「東廠化」，使出各種政治手段威逼異己，並藉所謂「轉型正義」、「國家安全」、「守護民主」等冠冕堂皇的理由，不斷限縮臺灣的言論自由。如今連關閉電視新聞台這種極權國家才有的醜事也做得出來，蔡政府創下中華民國新聞史上最黑暗的一天。

他說，言論自由受憲法明文保障，中天新聞台因政治力介入而被撤照，斧鑿斑斑。他支持中天依法訴訟、爭取權益，也提醒所有媒體朋友，唇亡齒寒，每家媒體都可能成為下一個被國家機器惡整的受害者，大家應該一起發聲，譴責蔡政府的惡行，全力捍衛第四權。

馬英九強調，一代報人王惕吾曾說，「總統有任期，報紙（媒體）無任期」。歷史必將為蔡英文總統與民進黨的獨裁專政好好記上一筆，臺灣遭受戕害的言論自由與民主，也必對蔡總統與民進黨「加倍奉還」！

(中時 )