判決書指檢方獨厚周世雄，恐有違比例原則。（周世雄提供，陳鴻偉攝）

北市菜園里前里長周世雄，遭檢方起訴2018年參選時，提供「到府免費水電健檢」，涉嫌賄選，日前高等法院刑事庭，判決周世雄無罪，周對檢方的偵查作為氣憤難平，表示判決書中，明確表示「檢察官獨厚競選里長之周世雄，恐有違平等及比例原則」，周認為連法官都覺得檢察官有針對性，是選擇性辦案，如何教人心服？

無黨籍的周世雄表示，他當年投入里長選舉，推出「老屋免費水電健檢」的服務，做法是他帶著自己購買的紅外線檢測儀，到民眾住處用儀器照射家中電箱，溫度若超過50度，代表電線負載較高、過熱，就會提醒住戶注意，可能要請專業的水電工來處理，類似服務台電公司也有免費提供。

檢方認定周的行為是賄選，將他調查法辦，日前他的賄選官司無罪定讞，高院法官在判決書中指出，周的健檢行為，是「選舉相關的公益活動，依國民之法律感情及生活經驗，均可認未逾越社會相當性，亦不足以影響或動搖投票意向。」其他政治人物參選時，也會舉辦義診、免費剪頭髮的造勢，一般民眾也不可能因為這些「福利」，就將票投給對方。

合議庭也認為，周世雄拿檢測儀「照一下」，操作十分簡單，不具水電技師資格的民眾也能自行購買儀器測試，並無檢方指控的300元至500元的價值，實難認定周世雄以此賄選。

判決書最讓周世雄有感的，就是明白指出，類似的免費福利很多，但「檢察官獨厚競選里長之周世雄，恐有違平等及比例原則」，暗諷檢察官在選擇性辦案。

周雖然刑事無罪，但民事的當選無效卻敗訴，他已於今年1月解職，菜園里長改選結果，是由周的太太代夫出征並當選，這次刑事雖判無罪也不能改變結果，對此周強調，他始終認為自己清白，整個偵辦過程有太多瑕疵、硬拗，「小老百姓對司法能有什麼期待？」

(中時 )