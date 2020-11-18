國家通訊傳播委員會（NCC）今天（18）以7比0否決中天新聞台換照。廣告人黃文博不禁猛酸，民進黨政府「好敢度」勇奪第一。

黃文博在臉書指出，乾淨俐落，毫不拖泥帶水。開放萊豬進口，一人決行，不說明、不道歉，而且寸步不讓。猛！說到做到，沒有轉圜餘地。幹掉中天新聞，一意孤行，不扭捏、不遮掩，根本無視公意。悍！行政院前發言人手持哏圖，扮演網軍，誣栽店家，算得了什麼？

黃文博點出，公部門敢編公務預算聘網軍，就沒立場限制私人企業敢聘網軍攻擊同業。人民敢縱容側翼出征異議者，就別抱怨自己子女敢大義滅親、出賣父母。敢！真敢！這個號稱民主的政府真的有夠敢！敢宣示要讓台灣加入RCEP，如今連門都不敢敲，卻敢胡扯影響輕微。敢誓言當選就廢掉ECFA，現在第二任了，還敢死皮賴臉抱著不放。

黃文博指出，政府中的幾個獨立機關-中選會、NCC，一律君命不授，更別提監察院、大法官會議，獨立是唯一選項。沒想到，爭取獨立不遺餘力的執政黨，卻在這幾個機關大搞反獨立，甚至搞得十分出色。憑的就是一個敢字。

黃文博表示，一般來說，政客在乎好感度。為了取得好感，知分寸、懂進退、會慚愧。這道理，放諸民主國家都通，唯獨現在的台灣行不通，因為台灣政客不在乎好感度，在乎的是好敢度。只要敢，雖然理虧，也不心虛。只要敢，即使做錯，絕不承認。所以，在高鐵用行李箱拖著三百萬現鈔的立委，敢用不可思議的理由解釋，真的好敢，也真的沒事。

黃文博強調，NCC在質疑聲浪下鍘掉中天新聞，敢用心證如此偏頗的理由，真的好敢，也真的通過。難怪蘇揆民調的討厭度名列前茅，但人家越戰越勇，敢作敢當，不怕你討厭。好感度滾一邊去，好敢度如日中天，來個成語新解「如日中天」執政者的好敢度，如一顆滾燙炙熱的日頭，燒死中天新聞。

這個政府的好敢度，勇奪第一！ 乾淨俐落，毫不拖泥帶水。開放萊豬進口，一人決行，不說明、不道歉，而且寸步不讓。猛！ 說到做到，沒有轉圜餘地。幹掉中天新聞，一意孤行，不扭捏、不遮掩，根本無視公意。悍！ 行政院前發言人手持哏圖，扮演網軍，誣... 由黃文博發佈於 2020年11月18日 星期三

(中時新聞網)