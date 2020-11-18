桃警辦理戶外週報防疫、充電、運動三合一。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃警辦理戶外週報防疫、充電、運動三合一。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

為配合政府振興經濟措施及防疫措施，並培養桃警團隊精神與鼓舞工作士氣，桃園市政府警察局11 月第3次週報移師舉辦，局長陳國進帶著各科室主管及各分局長約150人，18日下午走訪平鎮區景觀步道及科達科技製藥企業，希望藉由走動式參訪各項建設、觀摩企業經營及建立同仁良好體適能，以走動式了解地區實際狀況，滾動式檢討治安作為，以因應日益複雜之治安及交通狀況。

陳國進表示，警察平時工作繁重，加上各類主辦、協辦業務，繁重的工作已經讓同仁減少休息時間，但一種勤務多種功能，希望能透過不同的開會方式，讓大家能夠稍作喘息，且警察生活作息日夜顛倒，鮮少有時間運動，所以藉此機會率領局內各科室、大隊及各區分局長至安平鎮庄步道健走，以提升員警身心健康，紓解工作壓力及辛勞。

另為配合政府振興經濟方案配套措施及避免防疫室內群聚狀況，此次戶外週報也特別結合科達生技公司參訪及導覽方式進行，學習該企業科學、誠信的經營模式，並搭配地方特色景點、介紹地方人文風情，以多元化方式打破以往排排坐的嚴肅呆板氣氛，此行也讓同仁釋放平日緊繃的工作壓力，再回到工作崗位上時，將更有活力及幹勁。

陳國進另指出，本次戶外週報，是疫期間第一次企業學習之旅，員警常在高度壓力下工作，期望透過複合式開會型態，讓同仁們能稍事喘息，除能提升會議效率、更能增廣見聞外，亦期望同仁們能利用勤餘及休假時間，多多從事戶外休閒活動，不僅能紓壓，也能強健體魄，因為有健康的身體，才有幸福的人生。

(中時 )