邁入第八屆的台彩威力盃全國少棒賽即將在12月3日起於花蓮國福棒壘球場熱鬧開打，21支球隊將爭奪100萬元冠軍獎金，兄弟象周思齊、前職棒選手王光輝與劉義傳如今都已轉任教練，今日現身記者會讓小球迷們感到無比開心。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽的舉辦緣起於101年12月6日威力彩開出高達18.16億元頭彩獎金，當時有三位幸運得主共同獲得，其中一名得主是花蓮人，他慷慨地捐出1.2億元給花蓮縣政府，希望這筆捐款能振興花蓮少棒運動。

有了這個善緣起頭，台彩威力盃全國少棒賽才得以催生而出，進而延續至今培育出不少棒壇明日之星。本屆賽事友來自於全國20縣市21支球參賽，冠軍球隊可獲得百萬元獎金，亞軍球隊也可得到50萬元，季軍20萬元、殿軍10萬元，5-8名球隊各5萬元。

花蓮縣政府教育處代處長饒忠表示，必須感謝這位神秘的「威力叔叔」，他給了花蓮孩子一個與外縣市選手切戳球技的機會，同時也讓全國各縣市少棒小將們能夠來到東部欣賞花蓮的好山、好水、好人情。

周思齊說，花蓮不只是好山、好水，更是培育好人才的地方，威力盃少棒賽這些年來成為小選手們圓夢的地方，也希望本屆賽事能夠發掘出更多明日之星。

(中時 )