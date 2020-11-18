搶攻時序入秋鍋物商機，台北凱撒大飯店Checkers自助餐於餐檯暖心推出深獲老饕食客們喜愛的「酸菜白肉鍋」以及讓羊肉迷吮指回味的「溫補蔗香羊肉爐」，凡於活動期間在臉書參加Checkers「鍋物大比拚」活動票選，分享您心中最愛的那款鍋物，即有機會免費獲得暖心鍋物外帶組乙份。

此外，晚餐期間加碼推出「漫步在雲端‧白酒海鮮饗宴」優惠活動，時下最夯的澎派海鮮桶震撼登場，一桶桶豪邁新鮮海味讓人食指大動，平日晚餐只要920＋10％元，假日晚餐也只要980＋10％元，呼叫海鮮控的朋友們一同來大快朵頤！12／31前晚餐期間至Checkers自助餐廳四人同行再贈紐西蘭Cloudy Bay白酒乙瓶，讓您同時享受微醺又完美的搭配食感。

深獲老饕食客們喜愛的「酸菜白肉鍋」，主廚以古法醃漬、自然發酵而製出溫潤順口的酸白菜，口感爽脆帶有柔和的酸香，湯頭以豬大骨高湯加入當季螃蟹與海鮮進行提味，經過6小時的慢火熬製，香氣濃郁，喝起來甘甜爽口，搭上肥瘦適中不膩口的五花肉，更主推一口白肉、一口白酒的新吃法。

中菜西搭的食尚鍋物，是一場充滿驚喜以及文化碰撞的華麗饗宴；另外還有推出讓羊肉迷吮指回味的「溫補蔗香羊肉爐」，使用溫潤滋補的藥材以及事先烘烤過的甘蔗入湯熬煮，使湯頭清香甘甜營養又暖胃，嚴選富含膠質帶皮羊肉，口感軟嫩但不軟爛，保有獨特的口感，搭配豆腐做為配料簡單襯托帶皮羊腩肉的皮Q肉嫩彈牙美味，讓人忍不住一口接著一口。只要來Checkers自助餐就可以享受到兩種不同風味的滋補鍋物，一次滿足老饕的味蕾。

重頭戲在這裡，每到冬季就是最佳品味海鮮的時節，Checkers特別為老饕們推出「超澎派海鮮桶」，主廚嚴選海港直送的螃蟹、淡菜、白蝦…等海鮮料理輪番上陣，生食海鮮天然原味，佐上主廚特製檸檬、莎莎醬等，讓人一口滿滿都是新鮮海味！能讓你美味再升級的莫過於配上一杯美酒，凡晚餐期間四人同行即贈紐西蘭Cloudy Bay白酒乙瓶，清新的萊姆香氣帶點微酸的百香果香佐餐，兩者相輔相成，絕對能讓你的味蕾體驗完美升級。

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(中時 )