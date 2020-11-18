南韓經紀公司SM睽違4年，終於推出新女團「aespa」。只是才剛出道，引起爭議的點卻不少；先前公開的MV被質疑抄襲，許多網友紛紛留言討論：「感覺太多巧合結合在一起，很難相信沒有參考」、「反正SM也不是第一次抄襲了啦」。

除了MV被質疑抄襲，4名團員也是流言、黑料滿天飛！而這次被爆黑料的成員，是日本籍的Giselle；韓國各大論壇都在討論Giselle過往黑歷史的貼文，貼文中寫道：「半信半疑的認證文在aespa公開的過程中全都對上了，真的不想相信啊」！

南韓女團成員Giselle近期被爆出未成年時的黑歷史 (圖/ 翻攝自網路)

發文的人透露，Giselle在未成年時期抽菸、喝酒樣樣來，甚至還持有不當藥品，其私生活更是混亂。雖然Giselle當時做了清空IG的動作，但當初和他一起喝酒、嗑藥的朋友有留著相關照片。

圖/ 翻攝自微博

韓國網友們知道此一消息之後，大嘆這真是太可怕了，真的是什麼人都能當偶像，連照片都流出來，不可能是假的吧；面對網路上的黑料，經紀公司SM也採取動作，直接公開表示要訴諸法律，嚴正警告那些造謠的人。

只能說，才剛出道的aespa實在話題十足、爭議不斷，有網友甚至語帶諷刺的說，這該不會是經紀公司的操作手法吧。

(中時新聞網)