大同警分局所屬的派出所員警，10月初執行「網路巡邏」緝獲謝姓男子持有毒品，案經偵查隊移送法辦，檢察官發現員警先主動問謝「你有沒有毒品？」，引誘他人犯罪，更誇張的是大同分局督察組竟以一紙職務報告，回檢方「員警本於職權，沒有瑕疵」，氣得檢察官罵「就算護短也要合法」，再打電話給督察長陳博珍要求調查疏失。

10月初，員警利用「Grindr」通訊軟體，與23歲謝男聊天，主動詢問有沒有「high five」（毒品的代號），兩人隨即約出來，員警詢問「有沒有帶？」謝打開包包拿出毒品，員警亮出證件，以持有毒品逮捕謝男。

檢察官從卷證資料，看到聊天軟體截圖，員警主動邀約開毒趴，謝嫌原本沒有犯罪想法，受到員警的引誘，挑起犯罪的想法，員警作法已涉「陷害、教唆」而入人於罪，已不是發現犯罪行為後所使用的偵查技巧。

檢察官發函詢問作法是否適當，分局督察組也沒有調查，僅以一紙員警「職務報告」，回復檢方「員警本於職權偵查犯罪，過程沒有瑕疵」，氣得檢察官痛批，證據取得違法，最後導致持有罪犯逍遙法外，警方辦案技巧太差，還不知檢討改進。

(中時 )