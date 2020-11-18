《信託法》從1996年公布施行，其中第八章的公益信託專章，24年來都未修正，甚至因法規不夠完善，公益信託被嘲諷為「公益信託控股化」，法務部已完成修法草案，並報請行政院審議，草案內容除限制公益信託對單一公司的持股比例，對信託本旨公益的支出，也訂定支出基準，讓公益信託真正回歸公益本質。

據統計，到2020年9月的公益信託共260件，2019年度公益信託的公益支出達21億元，公益信託項目很多，慈善、文化、學術、技藝、宗教，或其他以公共利益為目的，都可以創設公益信託，例如新竹縣芎林縣就有3筆土地設立了「環境保護公益信託自然谷環境教育基地」。

法務部這次修法，增列了公益信託設立時財產類型，目的事業主管機關可訂定動產、不動產與現金的總額比例。公益信託的財產，或設立後接受一定價額以上的非現金財產捐贈，受託人要先製作財產運用計畫報請中央目的事業主管機關會同財政部許可。

最重要的是，以往被詬病的「公益信託控股化」，公益信託的公益支出卻少得可憐。這次也增訂了相關規定，依法務部的草案，公益信託的年度支出比例，分別有「以『年度收入總額』及『信託財產總額』為基準」及「以『年度總支出』為基準」的計算基準，一雪「公益信託少做公益」之譏。

不過，對於公益信託的稅捐減免優惠，民間團體也有話說，「台灣環境資源協會」就公開呼籲，公益信託賦稅規範散落在各個稅法中，僅優惠給信託業者。不平等的政策抑制了非金融型的如環境保護與文化保存的公益信託發展，也違反憲法上平等原則。

此外，公益信託有關稅捐減免優惠，也應由財政部與目的事業主管機關盡快擬出對策，讓公益信託真的用在公益。

(中時 )